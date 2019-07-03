اونلاين | رابط يوتيوب طلقة: مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر Yalla kora كورة ستار الاسطورة ماتش الارجنتين Super Classico

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط يوتيوب طلقة: مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر Yalla kora كورة ستار الاسطورة ماتش الارجنتين Super Classico والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر متابعة مباراة البرازيل ضد الارجنتين والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا التي تقام على الأراضي البرازيلية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.

كورة ستار KORA STAR القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين ضد البرازيل

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-

Sport TV 1

Polsat Sport

beIN SPORTS HD 1 FR

TRT Spor HD

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Varzish Sport HD

beIN SPORTS MAX 3 HD

beIN SPORTS MAX 4 HD

وجاء تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور نصف النهائي بفضل إحتلاله المركز الأول في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره منتخبات بوليفيا وبيرو وفنزويلا برصيد سبعة نقاط من فوزين وتعادل وتخطي عقبة باراجواي في الدور ربع النهائي.

في المقابل وصل رفقاء ليونيل ميسي إلى المشهد ما قبل الأخير بفضل إحتلالهم المركز الثاني برصيد اربعة نقاط في المجموعة الثانية التي ضمت معهم المنتخب العربي القطري وكولومبيا وباراجواي قبل أن ينجح التانجو في إقصاء فنزويلا من الدور ربع النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

وقامت قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS بتعيين إثنين من أكبر المعلقين العرب للتعليق على المباراة وهم الجزائري حفيظ دراجي بالإضافة إلى التونسي الكبير عصام الشوالي لضمان تجربة رائعة من متابعة بتعليق عربي.

كورة كوول KORA KOOL تمكن عشاق الكرة من متابعة مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 وتنقل اليوم لقاء التانجو ضد السامبا بالإضافة إلى تطبيق YALL SHOOT PLUS، KORA TODAY، KORA NOW وروابط الأسطورة لايف OSTORA LIVE.

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