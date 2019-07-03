اونلاين | يلا شوت ONLINE HD3 مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر كورة لايف الجديد yalla shoot بدون تقطيع 7sry

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بث مباشر رابط Messi متابعة مباراة البرازيل ضد الارجنتين والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد جوفيرنادور ماجاليس لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حتى السابع من شهر يوليو.

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كورة ستار KORA STAR وكان المنتخب الارجنتيني قد وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل فوزه في الدور الماضي على فريق منتخب فنزويلا بهدفين مقابل لا شيء ليضرب مع السامبا موعداً في نهائي مبكر للغاية.

كورة لايف KORA LIVE في المقابل وصل المنتخب البرازيلي إلى المشهد ما قبل النهائي بعد أن تخطى عقبة منتخب باراجواي بصعوبة بالغة بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن إنتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين والبرازيل كورة أون لاين KORA ONLINE

وجاءت تشكيلة المنتخب الارجنتيني على النحو التالي :-

• في حراسة المرمى: فرانكو أرماني

• في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

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• في خط الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو.

• في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – سيرجيو أجويرو.

فيما سيخوض المنتخب البرازيلي اللقاء بالتشكيلة الآتية :-

• حراسة المرمى: أليسون

• الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

• الوسط: آلان – أرثرميلو - فيليب كوتينيو

• الهجوم:إيفرتون سواريس - جابرييل خيسوس- روبيرتو فيرمينو

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