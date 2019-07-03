اونلاين | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر Brazil vs Argentina كورة لايف America Cup 2019 رابط Sport TV

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم الأربعاء 3-7-2019 tango vs samba بث مباشر يلا شوت حصري يواجه منتخب البرازيل الأرجنتين في دور نصف نهائي كوبا أمريكا cupa حيث يسعى اصدقاء ميسي الفوز على اصحاب الارض والجمهورkora live واللعب لحصد بطولة الكوبا امريكا 2019 والغائبة عن التانجو لمدة ستة وعشرون عام منذ ان كان يلعب cupa live الاسطورة ماردونا وبالتالي يكون ضغط كبير على ميسي وزملاؤوه حتى يعود اللقب الغائب طويلا وتابع اللقاء عبر موقع يلا شوت الجديد وكورة اون لاين

موعد مباراة الأرجنتين امام البرازيل tango vs samba

ستجمع مباراة قوية اليوم بين منتخبي الأرجنتين والبرازيلtango vs samba يلا شوت الجديد اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ونصف صباحا بتوقيت القاهرة ووالثالثة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وواربعة ونصف بتوقيت دولة الإمارات، تابع مباراة البرازيل والأرجنتين كورة اون لايف kora live

وفي المباراة السابقة فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الفنزويلي و تأهل لدور نصف النهائي ليلاقي البرازيل ال1ذي فازت على منتخب بارجواي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 مقابل 3 وتابع هذه المباراة عبر موقع كورة اون لاين kora online عبر قنوات بي ان ماكس bein max والمعلق رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين مباراة الأرجنتين والبرازيلtango vs samba

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل samba

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

في خط الدفاع : تياجو سيلفا ،ماركينيوس ، فيليبي لويس ، داني ألفيس

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في خط الوسط : كاسيميرو ، أرتور ميلو ، جابرييل جيسوس ، ايفرتون و فيليبي كوتينيو

في خط الهجوم : روبرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين tango

في حراسة المرمى : فرانكو أرماني.

في خط الدفاع : بيتزيلا ، أوتاميندي ، تاجليافيكو ، فويث.

في خط الوسط : رودريجو دي بول ، اكونيا ، لياندرو باريديس.

في خط الهجوم : ميسي ، لاوتارو مارتينيز ، أجويرو.

يواجه مباراة الأرجنتين والبرازيل tango vs samba بث مباشر كورة ستار kora star ونكون على موعد مع مباراة قمة ونهائي مبكر بين البرازيل والأرجنتين والتي ستذيع المباراة لايف kora live مشاهدة مباراة الأرجنتين ليونيل ميسي الآنأون لاين kora online ويسعى ميسي للفوز على منتخب البرازيل كورة ستار.

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