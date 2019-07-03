اونلاين | أسرع رابط : KOOORA GOAL مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر يلا شوت حصري 7SRY ماتش الارجنتين beIN SPORTS MAX المف

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يلا شوت live مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن نصف نهائي كوبا أميركا ستكون قاطبة المباريات بين الغريمين اللدودين التاريخيين وستكون متاحة عبر البث المباشر الحصري فقط على beIN SPORTS.

مشاھدة مباراة البرازيل والارجنتین، يلتقي منتخب البرازيل مع غريمه منتخب الأرجنتین في لقاء مثیرللغاية الیوم الاربعاء الموافق 3 يولیو 2019 وذلك في نصف نھائي بطولة كوبا امريكا، اللقاء الذي ينتظرة الملايين في جمیع انحاء العالم، حیث يعتبر اللقاء 111 الذي يجمع منتخب البرازيل والارجنتین، حیث التقى المنتخبان 110 مرات قد استطاع البرازيل الفوز في 40 لقاء، بینما تمكن الارجنتین في الفوز في 38 وتعادلا في 32 لقاء،حیث نتذكر معكم اخر لقاء اقیم بین الفريقین كان في في البطولة الرباعیة الدولیة بالسعودية عام 2018، ونجح السامبا في الفوز علي التانجو بھدف نظیف يلا شوت حصري مشاھدة مباراة البرازيل والارجنتين مباشرة.

ستكون مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين فجر الأربعاء ضمن نصف نهائي كوبا أميركا 2019 أهم مباريات هذا اليوم للمرحلة التي يخوضها المنتخبان وللعداوة والشهرة الكرويتين بينهما على مدار العقود.

منتخب البرازيل منظم البطولة وبغياب نيمار المصاب، سيسعى لمواصلة حلم اللقب بين جماهيره لتعويض خيبة مونديال 2014 التي عوضتها جزئيا ذهبية أولمبياد ريو 2016.

البرازيل Vs الأرجنتين.

البطولة : كوبا أمريكا 2019 (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD3 + HD4 .

الملعب : ملعب جوفيرنادور ماجاليس .

المعلقين : عصام الشوالي (HD3) + حفيظ الدراجي (HD4) .

موعد المباراة :

3:30 صباحاً بتوقيت السعودية .

2:30 صباحاً بتوقيت مصر .

3:30 صباحاً بتوقيت فلسطين .

3:30 صباحاً بتوقيت الأردن.

3:30 صباحاً بتوقيت سوريا .

3:30 صباحاً بتوقيت لبنان .

3:30 صباحاً بتوقيت العراق .

2:30 صباحاً بتوقيت السودان .

3:30 صباحاً بتوقيت اليمن .

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2:30 صباحاً بتوقيت ليبيا .

1:30 صباحاً بتوقيت تونس .

1:30 صباحاً بتوقيت الجزائر .

1:30 صباحاً بتوقيت المغرب .

4:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.

3:30 صباحاً بتوقيت البحرين.

4:30 صباحاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:30 صباحاً بتوقيت الكويت .

3:30 صباحاً بتوقيت قطر.

12:30 منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت موريتانيا.

3:30 صباحاً بتوقيت جزر القمر .

12:30 منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش GMT .

أما منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، فيسعى لبلوغ نهائي جديد عله يحقق اللقب الأول لنجم برشلونة على صعيد فئة الرجال ولقب أول لبلاده في كوبا اميركا منذ 1993 رغم تواضع هذه النسخة من البيسيليستي.

وانطلاقا من تاريخهما وسمعتهما، ستكون المواكبة لمباراة البرازيل والأرجنتين حاشدة عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS فترقبوها.

وبإمكانكم متابعة اللقاء فجر الأربعاء 3 يوليو بتمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكّة المكرّمة عبر MAX HD3 و MAX HD4.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.

مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر على موقع كوورة سكووب حيث يستضيف استاد مينيراو مباراة قوية تجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب الارجنتين، وذلك في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الأربعاء القادم 3 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 30 شوال 1440 هجرياً.