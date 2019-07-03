اونلاين | رابط BEIN MATCH : بث مباشر مباراة الارجنتين والبرازيل Yalla ShooT| مشاهدة مباراة البرازيل اليوم KORA LIVE| جووول MEssi

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- موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل:

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كرة القدم حول العالم على موعد مع مباراة نارية ستجمع بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة و3:30 بتوقيت مكة المكرمة و4:30 بتوقيت دولة الإمارات، شاهد الآن مباراة البرازيل والأرجنتين لايف.

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وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على فنزويلا بهدفين دون مقابل بينما منتخب البرازيل مر إلى الدور نصف نهائي بعد التغلب على باراجواي بركلات الترجيح 4-3، تابع الآن مباراة الأرجنتين والبرازيل بث مباشر أون لاين kora online شاهد الشوط الأول من مباراة البرازيل كورة ستار kora star.