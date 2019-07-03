اونلاين | رابط BEIN MATCH : بث مباشر مباراة الارجنتين والبرازيل Yalla ShooT| مشاهدة مباراة البرازيل اليوم KORA LIVE| جووول MEssi

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سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع مباراة نارية ستجمع بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة و3:30 بتوقيت مكة المكرمة و4:30 بتوقيت دولة الإمارات، شاهد الآن مباراة البرازيل والأرجنتين لايف.
بث مباشر مباراة الارجنتين والبرازيل Yalla ShooT| مشاهدة مباراة البرازيل اليوم
وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على فنزويلا بهدفين دون مقابل بينما منتخب البرازيل مر إلى الدور نصف نهائي بعد التغلب على باراجواي بركلات الترجيح 4-3، تابع الآن مباراة الأرجنتين والبرازيل بث مباشر أون لاين kora online شاهد الشوط الأول من مباراة البرازيل كورة ستار kora star.
- تشكيلة مباراة الأرجنتين والبرازيل:
تشكيلة البرازيل:
حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع : تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي لويس – داني ألفيس
خط الوسط : كاسيميرو – أرتور ميلو – جابرييل جيسوس – ايفرتون و فيليبي كوتينيو
خط الهجوم : روبرتو فيرمينو
تشكيلة الأرجنتين:
حراسة المرمى : فرانكو أرماني.
خط الدفاع : بيتزيلا – أوتاميندي – تاجليافيكو – فويث.
خط الوسط : رودريجو دي بول – اكونيا – لياندرو باريديس.
خط الهجوم : ميسي – لاوتارو مارتينيز و أجويرو.
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