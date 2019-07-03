اونلاين | يلا شوت Samba مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر (GOAL Brazil) بي إن سبورتس المفتوحة Goal Bein اون لاين مُتعدِد

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يلا لايف YALLA LIVE، ويتفوق منتخب الأرجنتين تاريخيا على منتخب البرازيل، وذلك عبر تاريخ المنتخبين في البطولة، كورة ستار Kora star حيث التقيا خلال 32 مباراة في الكوبا، كورة لايف kora live، بينما يتفوق حاليا المنتخب البرازيلي على التانجو من خلال ميزان القوة على مستوى الأفراد في القائمة وخبرات اللاعبين، حيث يمتلك منتخب الارجنتين بعض اللاعبين الشباب مع بعض الخبرات، بينما يخوض السيليساو بقائمة نارية يغيب عنها نيمار دا سيلفا فقط بسبب الإصابة قبل البطولة، يلا شوت ستورز.
كورة لايف KOORA LIVE، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مواجهة منتخب البرازيل :-
فرانكو أرمانى - تاجليافيكو - فويث - بيزيلا - أوتاميندى - دى بول - باريديس - أكونيا - ليونيل ميسى - سيرجو أجويرو - لاوتارو مارتيني.
يلا كورة Yala Kora، بينما استقر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا :-
أليسون - دانيل الفيس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - فيلبي لويس - فيرناندينيو - أرثور - ايفرتون - جابريل جيسوس - روبرتو فيرمينيو - فيليب كوتنيهو.
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