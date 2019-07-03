اونلاين | كورة لايف MeSsI LivE يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل بث مباشر live7HD رابط مباراة البرازيل جودة مُتعددة COOL K

نجح المنتخب البرازيلي في التأهل لهذا الدور بعدما نجح في تحقيق الفوز على كل من بوليفيا وبيرو في الدور الاول قبل التعادل مع فنزويلا في دور المجموعات قبل ان يواجه باراجواي في الدور ربع النهائي بعدما فاز بركلات الترجيح ليضرب موعدا ناريا مع التانجو الأرجنتيني.



التشكيل المنتخب البرازيلى الذى جاء كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيس

خط الوسط: كاسيميرو - أرثر - إيفرتون

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - كوتينيو - خيسوس

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بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين حيث نجح التانجو في استعادة توازنه بعد السقوط المدوي في البداية امام كولومبيا بثنائية والتعادل مع باراجواي بهدف قبل أن يفوز على قطر بثنائية ويتأهل كوصيف مجموعته ليواجه فنزويلا ويفوز عليها بهدفين ليلاقي المنتخب البرازيلي في لقاء مثير.



من المتوقع أن يبدأ المنتخب الأرجنتينى ضد البرازيل بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - كاسكو

خط الوسط: باريديس - دي باول - ماركوس أكونيا

خط الهجوم: مارتينيز - سيرجيو أجويرو - ليونيل ميسي



شاهد البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين بدون تقطيع حيث ستكون هناك مواجهة نارية بين نجوم البرازيل والأرجنتين في مقدمتهم ليونيل ميسي وفليب كوتينيو نجما برشلونة الإسباني في لقاء قوي بث حي أون لاين bein sport البرازيل ضد الأرجنتين لايف.