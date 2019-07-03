اونلاين | يلا STAR لايف: بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين بدون تقطيع LIVE7HD| كورة لايف رابط طلقة مشاهدة مباراة البرازيل messi

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كورة اون لاين Kora Online TV لمباراة منتخب الارجنتين منافسه منتخب البرازيل، وذلك يوم الأربعاء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، يلا شوت بدون تقطيع، ويسعى ميسي ورفاقه في تحقيق لقب كوبا أمريكا على

أرض منافسه التقليدي البرازيل، يلا شوت الجديد yalla shoot.



كورة ستار KORA STAR موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل:-

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب البرازيل في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كورة جول KOOORA GOAL، ويفقد منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا خلال البطولة، يلا شوت نقل مباشر، ويمتلك المنتخب البرازيلي قوة هجومية كبيرة، بي ان ماتش حصري، وأيضا تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports Max.



يلا شوت حصري مباراة الأرجنتين والبرازيل :-

كورة توداي KORA2DAY، ويتفوق منتخب الأرجنتين تاريخيا على منتخب البرازيل، وذلك عبر تاريخ المنتخبين في البطولة، حيث التقيا خلال 32 مباراة في الكوبا، بينما يتفوق منتخب البرازيل في المواجهات بين الفريقين على مدار جميع البطولات.

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يلا شوت ستورز التشكيل المتوقع للمنتخبين :-

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل في مواجهة الأرجنتين :-

أليسون - دانيل الفيس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - فيلبي لويس - فيرناندينيو - أرثور - ايفرتون - جابريل جيسوس - روبرتو فيرمينيو - فيليب كوتنيهو.



بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين :-

حراسة المرمى: فرانكو أرمانى

خط الدفاع: تاجليافيكو - فويث - بيزيلا - أوتاميندى.

خط الوسط: دى بول - باريديس - أكونيا.

خط الهجوم: ميسى - أجويرو - لاوتارو مارتيني.



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