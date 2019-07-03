اونلاين | كورة لايف Argentina مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر يلا شوت 7SRY تابع لايف رابط مباراة الارجنتين (MESSI 10)

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ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
كورة جول KORA GOAL التشكيل المتوقع للبرازيل في المباراة :-
• حراسة المرمى: أليسون
• الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش
• الوسط: آلان – أرثرميلو - فيليب كوتينيو
• الهجوم:إيفرتون سواريس - جابرييل خيسوس- روبيرتو فيرمينو
وكان رفقاء فيليب كوتينيو قد نجحوا في تخطي دور المجموعات بعد أن إحتلوا صدارة المجموعة الأولى برصيد سبعة نقاط بالفوز في الجولة الأولى على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء والتعادل مع فنزويلا في الجولة الثانية سلبياً بدون أهداف والفوز في الجولة الثالثة على بيرو بخماسية نظيفة.
وفي الدور ربع النهائي إصطدم رفقاء تيتي بالمنتخب الباراجواياني وفشلوا طيلة 97 دقيقة في تسجيل أي هدف ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي نجح فيها أليسون بيكر أن يتصدى لضربة كانت كفيلة لوصول منتخب بلاده للدور نصف النهائي.
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