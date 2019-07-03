اونلاين | شاهد الآن Argentino مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشرBrazilian (تغطية مباشرة) YALLA LIVE يلا شوت الأرجنتين (YAL

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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم كورة لايف في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" بي إن ماتش حصري

بين البرازيل والأرجنتين يلاشوت الجديد بلس.



موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في كوبا أمريكا:



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بلس يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر:



يدخل منتخب البرازيل لقاء اليوم متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور كون البطولة مقامة على أرض السامبا فيما سيحاول منتخب الأرجنتين بقيادة الاسطورة ليونيل ميسي في خطف الفوز والتأهل للمباراة النهائية، مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل يلا شوت الجديد plus بث مباشر كوبا امريكا اهم مباريات اليوم copa amrecia



تشكيلة البرازيل المتوقعة:

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حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيش.

خط الوسط: كاسيميرو – أرثر.

خط الهجوم: إيفرتون سواريس – فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.



تشكيلة الأرجنتين المتوقعة:



حراسة المرمى: فرانكو أرمانى

خط الدفاع: تاجليفيكو – فويث – بيتزيلا – أوتامندى

خط الوسط: دى بول – باريديس – أكونيا

خط الهجوم: ميسى – أجويرو – لاوتارو مارتيني



كورة لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل:



تأهلت الأرجنتين للنصف النهائي بعدما صعدت من دور المجموعات ثم حققت الفوز على منتخب فنزويلا بهدفين دون رد في ربع النهائي، أما منتخب البرازيل فبعد تأهله من دور المجموعات، نجح في إقصاء منتخب بارجواي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 ليواجه الارجنتين في لقاء ناري سيتم نقله لايف بدون تقطيع عبر يلا شوت حصري الجديد.