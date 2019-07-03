اونلاين | يلا شوت MESSI مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر رابط ماتش البرازيل والارجنتين KORA LIVE (جول كوتينيو NOW)

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر KORA LIVE لمباريات كوبا أمريكا، نقل مباشر المواجهة المنتظرة بين البرازيل والأرجنتين علي كورة أونلاين| كول كورة، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع وجبة كروية دسمة بمتابعة اللقاء المرتقب بين الأرجنتين والبرازيل في نهائي مبكر لبطولة كوبا أمريكا اليوم الأربعاء 3-7-2019 على استاد "جيوفيرنادور ماجاليس".

موعد مباراة super clasico بين الأرجنتين والبرازيل KORA TPDAY اليوم الأربعاء:

يتسلح المنتخب الأرجنتين بتفوقه التاريخي في مباراته ضد البرازيل التي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا 2:30 بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء 3-7-2019، حيث جمعت المنتخبين 32 مواجهة سابقة في بطولة كوبا أمريكا، حسم منتخب التانجو 15 مواجهة لصالحة، بينما تفوق منتخب السامبا في 9 مباريات فقط، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

التشكيلة المتوقعة لـ"السوبر كلاسيكو" بين الأرجنتين والبرازيل اليوم الأربعاء:

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام البرازيل:

- في حراسة المرمى: فرانكو أرماني

- في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

- في خط الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

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- في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل ضد الأرجنتين:

- حراسة المرمى: أليسون

- الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

- الوسط: آلان – أرثرميلو - فيليب كوتينيو

- الهجوم:إيفرتون سواريس - جابرييل خيسوس- روبيرتو فيرمينو

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين × البرازيل YALL SHOOT اليوم الأربعاء (كوبا أمريكا):

منتخب الأرجنتين الفائز بلقب كوبا أمريكا 14 مرة طوال تاريخه، سيكون على موعد مع المنتخب البرازيلي صاحب الألقاب الثمانية بالبطولة القارية في مواجهة خارج التوقعات بالنسخة الحالية من البطولة المقامة على أرض السامبا في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويمكن لمحبي كرة القدم متابعة هذه المواجهة النارية عبر قنوات BEIN SPORTS، MAX HD 1 بتعليق عربي متميز وبدون تقطيع.

بث مباشر مباراة الأرجنتين والبرازيل LIV7HD اليوم الأربعاء 3-7-2019:

ويمكنكم متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين والبرازيل KORA STAR عبر موقعنا، والتي تنطلق في تمام 2:30 صباحًا على KORA ONLINE – ماي كورة – بين ماتش، في محاولة مننا للوصول بمستوي مشاهدة هذه المباريات العالمية لجميع عشاق الساحرة المستديرة، تابع لايف مباراة "سوبر كلاسيكو" على رابط يوتيوب بدون تقطيع، ومن خلال KORA LIVE، COOL KORA ، KORA GOOOL تابعونا.