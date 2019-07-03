اونلاين | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر Brazil vs Argentina يلا شوت حصري beIN SPOPTS المفتوحة

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مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الأربعاء 3-7-2019، شاهد الآن بث مباشر بدون تقطيع على كورة ستار KORA TODAY المواجهة النارية بين (البرازيل VS الارجنتين)، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره الارجنتين علي إستاد "جوفيرنادور ما

جاليس" ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا COPA AMERICA 2019.



موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل KORA HA7SRY اليوم الأربعاء 3-7:



تدور رحي المواجهة المرتقبة بين منتخب البرازيل بقيادة كوتينيو، والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر يوليو لعام 2019، على استاد (جوفيرنادور ماجاليس) ضمن منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا، ويمكنكم متابعة المباراة من خلال بث مباشر عبر KORA STAR – KORA ONLINE.



التشكيلة المتوقعة لـ"السوبر كلاسيكو" بين الأرجنتين والبرازيل اليوم الأربعاء:



التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام البرازيل:

- في حراسة المرمى: فرانكو أرماني

- في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

- في خط الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

- في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

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التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل ضد الأرجنتين:

- حراسة المرمى: أليسون

- الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

- الوسط: آلان – أرثرميلو - فيليب كوتينيو

- الهجوم:إيفرتون سواريس - جابرييل خيسوس- روبيرتو فيرمينو



القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين YALLA SHOOT اليوم الأربعاء:



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شاهد بث مباشر KORA LIVE مباراة (السوبر كلاسيكو) بين الأرجنتين والبرازيل:-



تشاهدون اليوم الأربعاء بث مباشر وحصري لمباراة SUPER CLASICO بين الأرجنتين والبرازيل على أرضية ملعب "جيوفيرنادور ماجاليس" على روابط بث مباشر كورة ستار| كورة أونلاين| حيث ستكون المباراة متاحة في الساعة الثانية والنصف صباحًا، من خلال KORA STAR، ورابط الاسطورة LIV7HD، ويتطلع أصدقاء ميسي تحقيق المفاجأة والاطاحة بأصحاب الأرض تابعوا المباراة النارية على YALL LIVE.