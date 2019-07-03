“بدأت الآن ” مباراة الارجنتين والبرازيل في كوبا أمريكا 2019 Brazil vs Argentina الصراع...

ينتظر عشاق الكرة في كافة أنحاء العالم، المباراة المرتقبة والهامة بين المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ونظيره منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، والتي سوف تقام ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة في البرازيل في الفترة والتي شهدت مشاركة المنتخب القطري الأول لكرة القدم والمنتخب الياباني الأول لكرة القدم، والذي ودعوا البطولة من دور المجموعات بشكل مبكر.

وحسمت أربعة منتخبات مشاركة في البطولة مقاعدها في دور نصف النهائي، والتي ضمت المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، والمنتخب التشيلي حامل اللقب في الفترة الماضية، ومنتخب بيرو الذي يحقق أرقام قياسية لأول مرة في تاريخه.

مشوار البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا

تمكن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، في حسم صدارة المجموعة الأولى التي ضمنت فنزويلا وبيرو وبوليفيا، بعدما حقق سبع نقاط، حيث حقق السامبا الفوز في مباراة وتعادل في مباراة، وسجل هجوم الفريق 8 اهداف ولم يستقبل أي أهداف في دور المجموعة، ثم نجح المنتخب البرازيلي في الإطاحة بمنتخب باراجواي من ربع نهائي كوبا أمريكا بعد التعادل في المباراة سلبياً والفوز في ركلات الترجيح.

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بينما منتخب الأرجنتين أداء سيئ للغاية وكان قريب من توديع البطولة مبكراً، حيث احتل نجوم التانجو المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بعدما حقق انتصار وحيد وتعادل في مباراة واحدة وتلقى خسارة في المجموعة التي ضمت كولومبيا وباراجواي وقطر، ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره منتخب فنزويلا في ربع النهائي بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الارجنتين والبرازيل في كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة

مباراة الارجنتين والبرازيل في كوبا أمريكا 2019، سوف تقام في تمام الساعة الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم نقل المبارات عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

انطلقت منذ قليل مباراة الأرجنتين والبرازيل، بحضور جماهيري كبير للغاية لمتابعة المباراة الأهم والأقوى في كوبا أمريكا، حيث سيطر الفريقين على الكرة في وسط الميدان.