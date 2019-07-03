الآن Nowtube: كورة ستار بث مباشر مباراة الأرجنتين والبرازيل لايف يلا شوت sry7| مشاهدة مباراة...

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مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر كورة اتش دي كورة ستار kora star مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر الاسطورة يلا شوت بدون تقطيع سيرفرات متعددة livehd7، من الجدير بالذكر أن المنتخبين التقيا قبل ذلك في أكثر من مباراة كانت الإحصائيات متقاربة إذ فازت الأرجنتين على البرازيل في 24 مباراة بينما خسرت في 23 مباراة وتعادل المنتخبين في 12 مباراة، ومباراة اليوم لا تعرف التعادل إذ يتوجب على أي من الفريقين الفوز للوصول للنهائي.

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وسيكون تيتي مدرب البرازيل في حيرة من أمره في وضع التشكيل المناسب لمباراة اليوم وهل سيعتمد على مهاجم واحد أم يبدأ بمهاجمين كالقاء السابق الذي انتهى بدون احرازهما أى اهداف والنتهى اللقاء بركلات الترجيح

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دعونا نقدم لكم التشكيل الرسمى للبرازيل اليوم: بيكر في الحراسة في الدفاع تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانييل ألفيس – فيليبي لويس، في الوسط كاسيميرو – أرتور – ايفرتون – كوتينيو ومهاجمين صريحين جيسوس وفيرمينو.

وتحدث أبو تريكة عن المرونة التي يجب أن يتمتع بها تيتي في تشكيل البرازيل وأنه يحسب له الاعتماد على ايفرتون بأنه يكمل المباريات بعد تألقه في مشاركته وأنه فرض عليه ذلك بعد اصابة نيمار

يعتبر لقاء كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل هو الأكثر تكرارا في تاريخ الكوبا، الفريقين التقيا 32 مرة هل ستكون المرة 33 من نصيب أصحاب الديار أم لرفقاء ميسي نحو كسر النحس الملازم

بداية المباراة الآن

الدقيقة 13: ضرب من كاسميرو لميسي وخطأ ومناوشات بين اللاعبين والحكم يهدأ الفريقين والتعادل حاضر حتى هذه اللحظات