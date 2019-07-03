كورة لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot كورة لايف اون لاين...

كورة لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shooT،ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع ما بين منتخب الارجنتين ومنتخب البرازيل وذلك ضمن إطار نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها.

مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر

يفتح استاد جريميو أرينا أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، بين منتخب البرازيل صاحب الأرض و مستضيف البطولة و بين منتخب الارجنتين الباحث عن العودة لمكانته المعهودة، فجر الأربعاء الموافق 3 من يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، وكان المنتخب الارجنتيني قد عاني كثيرًا من أجل الوصول لدور نصف النهائي حيث صعد من دور المجموعات بعد حصاد 4 نقاط فقط من تعادل وهزيمة وفوز وحيد على المنتخب القطري.

وتخطي منتخب فنزويلا بربع نهائي البطولة بهدفين دون مقابل، و يطمح في الفوز على منتخب السيليساو و الصعود إلى نهائي البطولة، ولكن هل سيسمح منتخب البرازيل بذلك و التفريط في البطولة على أرضه ووسط جماهيره، فقد تأهل بعدما حصد 7 نقاط متصدرًا لمجموعته و تخطي منتخب باراجواي في الدور السابق بركلات الجزاء الترجيحية.

موعد مباراة الارجنتين والبرازيل

ينطلق اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الرابعة والنصف صباحاُ بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن تقوم قناة بي ان سبورت ماكس 3 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل