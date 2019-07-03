نابولي يغري خاميس رودريغيز بقميص مارادونا

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تسعى إدارة نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى النادي الإيطالي استعداده لكسر التقليد التاريخي الذي اتبعه لتكريم أسطورة النادي دييغو مارادونا، من خلال إعادة القميص رقم 10، الذي تم حفظه من الاستخدام، منذ رحيل الأسطورة الأرجنتينية، وذلك من أجل إغراء النجم الكولومبي خاميس رودريغيز بالانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لاورينتيس، يفكر بإعطاء الرقم 10 للنجم الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي يرغب نابولي بضمه هذا الصيف.

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ووفقاً للصحيفة المدريدية فإن ريال مدريد يريد الحصول على 50 مليون يورو مقابل التخلي عن خاميس رودريغيز ، بينما عرض نابولي 10 ملايين يورو كإعارة مع خيار الشراء الذي يمكن أن يصبح إلزامياً مقابل 30 مليون يورو.

وتأتي رغبة النادي الإيطالي في ضم النجم الكولومبي، بتوصية من مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي الذي أشرف على تدريب خاميس في بايرن والذي جعل منه أحد مفاتيح اللعب في موسم 2016-2017 حين توج بلقب الدوري، قبل أن تتم إقالته في أيلول/ سبتمبر 2017 بسبب تردي نتائج العملاق البافاري.

وتمت إعارة رودريغيز إلى بايرن ميونيخ الألماني الموسم الماضي، وخاض اللاعب مع الفريق البافاري 67 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا ومرر 20 تمريرة حاسمة، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه هذا الموسم تحت إشراف المدرب الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش.

