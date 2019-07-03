شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الشناوى "اتصدم" لعدم الفوز بجائزة الأفضل أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلى، أن محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب، شعر بالصدمة من عدم اختياره أفضل لاعب بمباراة الفراعنة وأوغندا فى آخر لقاء بدور المجموعات بأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وقال سليمان خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "اندهشت من عدم اختيار محمد الشناوى الأفضل فى مباراة أوغندا وأعتقد أنه سيتلقى عروضا للاحتراف بعد البطولة، خاصة وأنه يقدم أداءً مبهرا فى البطولة التى يتابعها معظم الفرق الكبرى فى العالم".

وأضاف مدرب حراس الأهلى: "إذا تلقى محمد الشناوي عروضا مميزة للاحتراف فسيكون البت فيها فى يد إدارة النادى وهذا نظام القلعة الحمراء ".

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