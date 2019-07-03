طارق سليمان: الشناوى "اتصدم" لعدم الفوز بجائزة الأفضل أمام أوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلى، أن محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب، شعر بالصدمة من عدم اختياره أفضل لاعب بمباراة الفراعنة وأوغندا فى آخر لقاء بدور المجموعات بأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.
وقال سليمان خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "اندهشت من عدم اختيار محمد الشناوى الأفضل فى مباراة أوغندا وأعتقد أنه سيتلقى عروضا للاحتراف بعد البطولة، خاصة وأنه يقدم أداءً مبهرا فى البطولة التى يتابعها معظم الفرق الكبرى فى العالم".
وأضاف مدرب حراس الأهلى: "إذا تلقى محمد الشناوي عروضا مميزة للاحتراف فسيكون البت فيها فى يد إدارة النادى وهذا نظام القلعة الحمراء ".
وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعداً مع نظيره المصري في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية المُقامة حالياً بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الحالي بعد انتهاء منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول، بعد 21 عاما من أخر مواجهة بين الفريقين فى نهائي بوركينا فاسو 98.
وتأتي مواجهة مصر مع جنوب أفريقيا بعدما احتل منتخبنا الوطني المركز الأول في المجموعة الأولى، بينما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة ليلتقى الفراعنة مع الفريق الجنوب أفريقي المُلقب بالأولاد.
وتقام مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء يوم السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدراً المجموعة الأولى.
وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط من الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا بـ(1/صفر) و(2_صفر) و(2_صفر) على التوالى، وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.
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