شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يكتفى بمران صباحى قبل ودية القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى اليوم الأربعاء تدريبا واحدا صباحيا للاعبين تحضيراً للموسم الجديد. وكان الجهاز الفنى للإسماعيلى أعلن برنامج الإعداد فى شهر يوليو، حيث يشمل خوض تدريبات على فترة واحدة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يواجه نظيره القناة مجدداً عصر الخميس وديا.

وسيخوض الفريق تدريبا على فترة واحدة أيضا يوم الجمعة، يعقبها مران على فترتين يوم السبت ثم تدريب واحد يوم الأحد، على أن يحصل الفريق على راحة بعدها لمدة 24 ساعة ثم يستأنف تدريباته بمران على فترة واحدة يوم الثلاثاء وأخيرا تدريب على فترتين يومى الأربعاء والخميس.

وكان محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، أبدى رضاه عن التجربة الودية التى أقيمت ضد فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق الجمعة الماضية

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وقال مدرب الإسماعيلى: "لا نهتم على الإطلاق بالنتائج فى الوديات، ما يهم هو الوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين".

وأضاف جابر: "تجربة أراها مفيدة، حرصت على إشراك مجموعة من العناصر الأساسية بجانب اللاعبين الشباب لرصد مدى الانسجام بينهم، سنحرص على تنظيم مزيد من الوديات خلال الفترة المقبلة، بجانب لقاء الزمالك الذى نعتبره أفضل اعداد للموسم الجديد".

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.