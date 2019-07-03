حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها أبو ريدة: الجزائر أقوى الفرق المشاركة فى أمم أفريقيا حتى الآن. أبو ريدة: الجزائر أقوى الفرق المشاركة فى أمم أفريقيا حتى الآن إيهاب لهيطة: مران المنتخب اليوم بدون حضور الإعلاميين إسطنبول باشاك شهير يطلب حضور جناح الأهلى لتركيا الأهلى يُحدد موعد انتظام مؤمن زكريا فى التدريبات الجماعية "جنش" يغادر مطار القاهرة متوجها إلى المانيا مصطفى فتحى يواصل برنامجه التأهيلى فى معسكر الزمالك Advertisements المران المسائي للزمالك بقبرص.. خالد جلال يجتمع باللاعبين وتأهيل مصطفى فتحى عماد السيد يشارك فى تقسيمة الزمالك بقبرص بـ"إيد واحدة" سوبر كورة.. الأهلى يرد للزمالك المزايدة على رمضان صبحى فى هذا اللاعب سوبر كورة.. الزمالك يزاحم الأهلي على بيليات ويضع خطة الفوز بالصفقة

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