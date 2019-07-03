اختفاء لاعبة منتخب سويسرا فلوريانا إسماعيلي في ظروف غامضة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن نادي يانج بويز السويسري، فقدان اللاعبة فلوريانا إسماعيلي، مهاجمة منتخب سويسرا لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد حادث أثناء السباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.
فلوريانا تبلغ من العمر 24 عاما وتلعب ضمن فريق يانج بويز منذ 2011 وهي قائدة الفريق، وأثار اختفاؤها الغموض والقلق من جانب الجماهير السويسرية حول مصيرها.
صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن فلوريانا اختفت أثناء قيامها بممارسة السباحة في بحيرة “كومو” الإيطالية التي تبعد 16 ميلا عن الحدود السويسرية، مشيرة إلى أن اللاعبة قفزت إلى البحيرة وقام أحد أصدقائها بعدها بالإبلاغ عن اختفائها.
النادي ذكر في بيان له أنه تلقى ما يفيد باختفاء اللاعبة فلوريانا إسماعيلي بعد حادث عندما كانت تسبح في بحيرة كومو، وإنه على اتصال مع عائلة اللاعبة ولن يقدم أي معلومات إضافية إلا عند حدوث أمر جديد.. الشرطة تواصل جهودها في عمليات البحث، نشعر بقلق كبير لكننا لم نفقد الأمل في أن تنتهي الأمور على ما يرام.
ووفقا لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، فإن قائدة يانج بويز قد زارت تلك البحيرة برفقة زميلة لها بالفريق واستأجرتا قاربا للسير داخل البحيرة، قبل أن تختفي.
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