انت الان تتابع الإصابة تنهي مشوار حارس السنغال في كأس أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حارس المرمى الأساسي للمنتخب السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الثلاثاء، أن إدوار مندي، حارس المرمى الأساسي لـ"أسود الترانغا" المشارك في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، غادر التشكيلة لمعاناته من كسر في اليد.

وأشار الاتحاد السنغالي في بيان إلى أن حارس نادي رينس الفرنسي شعر بآلام في اليد خلال عملية الإحماء قبل المباراة التي خاضها منتخب بلاده ضد كينيا الإثنين (3- 0 ) ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، والتي ضمن بنتيجتها المنتخب بلوغ الدور ثمن النهائي.

وأضاف أن صور الأشعة التي أجريت للاعب البالغ 27 عاما، أظهرت "وجود كسر في العظم (مشط اليد) مع إزاحة. بعد التشاور مع سلطات الاتحاد، سمح للاعب إدوار مندي بالعودة إلى فرنسا للخضوع للعلاج والمتابعة الطبية الملائمة، وغادر القاهرة الثلاثاء".

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وستحرم هذه الإصابة منتخب "أسود ترانغا"، الأفضل تصنيفا على مستوى القارة بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أحد ركائزه في البطولة المقامة في مصر حتى 19 يوليو، والتي يأمل السنغاليون في أن يتوجوا بلقبها للمرة الأولى في تاريخهم. ويرجح أن يكون بديل مندي بين الخشبات الثلاث حارس سبال الإيطالي ألفرد غوميس.

وبلغت السنغال ثمن النهائي بحلولها ثانية في مجموعتها خلف الجزائر، وهي تلاقي أوغندا في الدور المقبل الجمعة في القاهرة.