شكرا لقرائتكم خبر عن أمادو نداي أفضل لاعب في مباراة مالي وأنجولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل المالي أمادو نداي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا في المباراة التي أقيمت، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «مصر 2019».

أعرب نداي، في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بفوز مالي بهدف نظيف، عن سعادته بعد الحصول على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، وتحقيق الفوز وتصدر المجموعة والتأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة.

وقال: «رغم إصابتي إلا أنني بذلت أقصى مجهود خلال اللقاء، وقد سنحت لنا العديد من الفرص التي تم إهدارها»، موضحا أن المباراة القادمة في دور الـ16 مع منتخب كوت ديفوار صعبة للغاية، مضيفا: «سنعمل أنا وزملائي بجهد لتسجيل الأهداف في شباك المنافس».