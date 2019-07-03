شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: لست راضيًا عن أدائنا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي ألان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، إن مواجهة المنتخب الموريتاني لم تكن سهلة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «مصر 2019».

كان المنتخب التونسي تأهل إلى دور الـ16 بالبطولة القارية، بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، خلف المنتخب المالي المتصدر بسبع نقاط.. بينما ودع المنتخبان الأنجولي والموريتاني البطولة بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

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قال جريس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: «لقد ترشحنا للدور ثمن النهائي. هناك مباراة قوية قادمة وعلينا الاستعداد الجيد لها ونسيان ماحدث اليوم»، مضيفا «سنأخذ الدروس اللازمة من هذه المباراة وسنحاول تلافي الأخطاء فيما هو قادم».

تابع: «لا استطيع أن أقول إني راض عن ماحدث في أول ثلاث مباريات على الرغم من التأهل إلى دور الـ 16، وبرغم من التغيرات العديدة في الحلول الهجومية لم ننجح في الظهور بقوة حتى الآن.. كنا من الوارد أن نجمع نقاطا في مباراتي أنجولا ومالي ومازال أمامنا الفرصة للتعبير عن أنفسنا».

أوضح أن «المواجهة أمام مالي كانت جيدة، لدينا بعض الأخطاء نحاول تداركها بين الحين والآخر، نبحث عن أفضل طريقة هجومية باستمرار، لم أجد التوليفية المناسبة حتى الآن في المنتخب التونسي».