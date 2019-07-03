شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه جنوب أفريقيا.. والكاميرون أمام نيجيريا في دور الـ16 من «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)

تحددت أطراف مباريات دور الـ16 بنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2019، المقامة حالياً في مصر، بعد انتهاء جميع مباريات دور المجموعات (الثلاثاء).

ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب بنين على ملعب السلام بالقاهرة يوم الجمعة القادم، كما يواجه منتخب أوغندا نظيره السنغالي باستاد القاهرة الدولي في اليوم نفسه، فيما يشهد استاد الإسكندرية يوم السبت القادم مواجهة قوية بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، في حين يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقي باستاد القاهرة.

وتواجه مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد القادم باستاد الإسكندرية، بينما سيلاقي منتخب الجزائر نظيره الغيني على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتختتم لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2019، يوم الاثنين القادم بمباراة منتخب ساحل العاج أمام منتخب مالي على استاد السويس الجديد، ولقاء منتخبي غانا وتونس باستاد الإسماعيلية.