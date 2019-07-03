شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أنغولا تمنح تونس التأهل إلى ثمن نهائي «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (السويس/مصر)

تأهل المنتخب التونسي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بحلوله ثانيا خلف مالي في منافسات المجموعة الخامسة، متفوقا على أنغولا التي خسرت مباراتها في الجولة الثالثة.

وفي الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة، اكتفى المنتخب التونسي بتحقيق تعادله الثالث في ثلاث مباريات، وهذه المرة سلبا مع موريتانيا على ملعب السويس، بينما خسرت أنغولا أمام مالي بهدف نظيف في الإسماعيلية.

وبذلك، أنهت مالي المجموعة متصدرة برصيد 7 نقاط، أمام تونس الثانية مع ثلاث نقاط، وأنغولا الثالثة مع نقطتين، بينما اختتمت موريتانيا مشاركتها الأولى في البطولة القارية بنقطة واحدة فقط.