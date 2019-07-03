GOAL يوتيوب بلس: مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع | كورة...

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بث مباشر البرازيل والأرجنتين الشوط الاول، تضم تشكيلة البرازيل اليوم كلا من: حراسة المرمى: أليسون، اما في الدفاع: أليكس ساندرو – ماركينيو – تياجو سيلفا – داني ألفيش، وفي خط الوسط: إيفرتون – كاسيميرو – آرثر، وثلاثي الهجوم: كوتينيو – جابرييل جيسوس – فيرمينو.

بث مباشر البرازيل والأرجنتين كوبا أمريكا، تعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا أحد أقوي مباريات البطولة، حيث يتوقع الجميع أن يكون الفائز من مباراة اليوم هو من سيتوج بلقب البطولة، وذلك لقوة الفريقين، وكثرة النجوم أمثال ليونيل ميسي، وكذلك فيرمينيو، وغيرهم.

تشكيل الأرجنتين: آرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.

نزول الفريقين إلي أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل بداية المباراة وسط تواجد جماهيري كبي للغاية يملأ مدرجات ملعب المباراة