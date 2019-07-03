samba فالعارضة: مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر kora live يلا شوت رابط جوال مباراة...

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مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر يلا شوت bein sport، وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل إلي هذا الدور أولاً من خلال حلوله في المركز الثاني في مجموعته بعد هزيمة أمام كولومبيا وتعادل أمام باراجواي وفوز على المنتخب القطري بهدفين دون رد، وبعد ذلك الفوز في دور الثمانية على منتخب فنزويلا بهدفين دون رد في مباراة لم تكن سهلة على رفاق ميسي وعشاق التانجو، خاصة في ظل اقتراب فنزويلا من تعديل النتيجة اكتر من مرة، مباراة البرازيل والارجنتين اليوم بدون تقطيع.

البرازيل والارجنتين بث مباشر yalla shoot، أما المنتخب البرازيل قد تأهل إلي هذا الدور بداية من تصدر مجموعته “المجموعة الاولى” بعد تحقيقة 7 نقاط، من خلال فوزه في مباراة الأفتتاح على بوليفيا بثلاثية نظيفة، ومن ثم تعادله سلبياً مع المنتخب الفنزويلي، وفوزه العريض على بيروم بخماسية نظيفة، والتعادل سلبياً مع باراجواي والوصول لركلات الترجيح وتألق حارس المرمي اليسون وصعود البرازيل لقبل النهائي بالحفاظ على الشباك نظيفة في الأربع مباريات التي لعبها المنتخب البرازيلي، مشاهدة الارجنتين والبرازيل بث مباشر اون لاين.

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مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر يلا شوت، المباراة ستبدأ في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف فجراً بتوقيت السعودية، ولم يعلن اى من الفريقين عن التشكيلة الرسمية بعد حتي الآن، لكن قبل نصف ساعة من بداية اللقاء سيتم الإعلان عنها.

وكانت هناك حالة من الشحن من قبل الصحف البرازيلية والأرجنتينية قبل بداية اللقاء، حالة الشحن هذه أدت إلي أعمال عنف كان على أثرها القبض على العديد من المشجعين من الطرفين من قبل الشرطة البرازيلية، المباراة ساخنة للغاية قبل بدايتها، فكيف ستكون على أرضية الميدان، هذا ما سنعرفة عند بداية مباراة البرازيل والأرجنتين.

جاء تشكيل الأرجنتين كالتالي: في حراسة المرمى: أرماني، أما الدفاع: تاليافيكو – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – فويث، وفي خط الوسط: باريديس – أكونيا – دي باول وثلاثي الهجوم: أجويرو – لاوتارو مارتينيز – ميسي.