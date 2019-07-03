بين ستار: Yalla Shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل يلا شوت الارجنتين اليوم مباشر كورة...

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كورة ستار مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل اليوم، حيث يسعى كل منتخب أن يحقق لقب دولي في مباريات يتابعها كل دول العالم العربية قبل الأجنبية، فيما يوجد عداء تاريخي بين منتخب الارجنتين ومنتخب التانجو، وهذا هو السبب الرئيسي وراء قيام الجمهور البرازيلي بتشجيع أي منتخب يلعب ضد الارجنتين.

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يلا شوت مباراة كوبا أمريكا بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين لايف بدون تقطيع، منتخب البرازيل يتسلح بعامل القوة والأرض والحضور الجماهيري المكثف، في مباراة كلاسيكو القمة المقامة صباح اليوم الأربعاء الثانية والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

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وأشار سكالوني مدرب الأرجنتين، أن مغامرة ميسي الحاصل على جائزة أفضل لاعب 5 مرات وموافقته على اللعب في تلك المواجهة ستُعطي اللاعبين دفعة كبيرة من أجل إبداء أفضل ما عندهم، على الرغم من ضعف أدائه مقارنة باستحواذه على الكرة في نادي برشلونة الإسباني، حيث يقول اللاعبون أنهم يخوضون المواجهة من أجل إسعاد ميسي بعد أن هدد بالاعتزال مسبقًا.

تشكيل البرازيل: أليسون بيكر- تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانييل ألفيس – فيليبي لويس – كاسيميرو – أرتور ميلو – ايفرتون – فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.

رابط مباراة الارجنتين، تبدأ اللقاء المتارقب خلال دقائق قليلة بين كل من راقصي السامبا وراقصي التانجو في مباراة نصف النهائي والتي سوف تشهد الكثير من المفاجآت بالطبع فكرة القدم لا ترعف إلا ذلك.