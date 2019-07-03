كلاسيكو ناو: مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر يلا شوت Yalla copa كورة ستار تابع لايف ماتش...

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مباشر كورة ستار الارجنتين والبرازيل، بث مباشر الارجنتين والبرازيل يلا شوت، مشاهدة الارجنتين والبرازيل، مشاهدة الارجنتين بث مباشر يلا شوت، يحلم نجم برشلونة ليونيل ميسي بتحقيق لقب دولي بألوان تيشرت منتخب بلاده الأرجنتين، وبالرغم من التاريخ الكبير للاعب الموهوب مع ناديه محلياً وأوروبياً حتى بات أسطورة البرسا على مر الأجيال،لكن ميسي فشل في رسم الأبتسامة على شفاه الشعب الأرجنتيني بعد فشله في تحقيق أي لقب دولي.

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مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر bein sport max اون لاين، مشاهدة الارحنتين والبرازيل مباشر، يلا شوت الارجنتين والبرازيل| صعد منتخب الارجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا بعد أن تخطى عقبة فنزويلا المتواضعة في ربع النهائي، أما منتخب راقصي السامبا، كانوا قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة التي ينستضيفوها لولا ركلات الحظ الترجيحية أمام بيرو.

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مباراة الارجنتين والبرازيل يطلق عليها كلاسيكو الأرض، هي المباراة التي تجمع بين أكبر منتخبي كرة قدم في العالم على مر التاريخ،مليئة دوماً بنجوم الصف الأول.

منتخب الأرجنتين تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على فنزويلا بهدفين مقابل لا شئ، أما منتخب البرازيل تأهل بعد فوز صعب بركلات الترجيح على منتخب باراجواي العنيد.

تشكيلة منتخب البرازيل الرسمية أمام الأرجنتين، اليسون حارس العرين، الفيس، سيلفا، ماكينيوس، ساندورو، أرثر، كاسميرو، كوتينهو، إيفرتون، خيسوس، فيرمينهو.