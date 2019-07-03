يلا شوت shoot مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر kora star رابط تابع لايف كورة ستار ماتش...

يلا شوت حصري بث مباشر مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر kora live الارجنتين والبرازيل يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع كورة أونلاين الارجنتين ضد البرازيل ماتش نجوم السامبا والتانجو كورة ستار أون لاين| تنقسم الكرة الأرضية إلى نصفين الساعة 2:30 صباحاً عندما يلتقي المنتخب البرازيلي بنظيره الأرجنتيني في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا الأولى على ملعب ماركانا، ميسي يقود كتيبة من الشباب ضد منتخب السامبا الذي يمتلك الخبرة مدعمة ببعض العناصر الشابة.

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رابط مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر kora star كورة ستار بث مباشر الارجنتين والبرازيل بدون تقطيع، كورة اون لاين الارجنتين والبرازيل مباشر بدون تقطيع كورة لايف| يسعى منتخب التانجو الأرجنتيني لللصعود للنهائي الثالث على التوالي في كوبا أمريكا، بعد فشله في الفوز باللقب في المباراة النهائية خلال النسختين الماضيتين على حساب منتخب تشيلي، أما منتخب البرازيل يحاول إستعادة أمجاده البعيدة في البطولة وتحقيق اللقب أمام جماهيره الغفيرة.

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تشكيلة البرازيل التي ستبدأ مواجهة الأرجنتين بعد قليل، أليسون حارس ليفربول، ألفيس “باريس سان جيرمان” تياغو سيلفا، ماركينويس، ساندرو “ظهير أيسر يوفنتوس”، وفي الوسط أرثر نجم برشلونة، كامسيرو نجم الريال، كوتينهو، فيرمينهو، جابريل خيسوس.