تشكيلة الأرجنتين أمام البرازيل اليوم الثلاثاء 3-7-2019 في كوبا أمريكا .. التانجو كامل العدد

تنطلق بعد قليل مباراة القمة العالمية المرتقبة والتي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يستضيف المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في نصف نهائي كوبا أمريكا في الموسم الكروي الحالي في البطولة المقامة على أرض البرازيل في الفترة الحالية.

وكشف المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني في بيان رسمي، عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني الرسمية أمام المنتخب البرازيلي، حيث قرر المدرب الدفع بالقوة الضاربة أمام نجوم السامبا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا في الموسم الكروي الحالي، والحصول على البطولة الغائبة عن الفريق.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، من التأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا في الموسم الكروي الحالي، بعدما فاز على نظيرة منتخب فنزويلا بهدفين نظيفين في مباراة قوية أقيمت في الأسبوع الماضي، ويسعى ميسي ورفاقة إلى حصد لقب البطولة ومصالحة الجماهير.

تشكيلة الأرجنتين أمام البرازيل اليوم الثلاثاء 3-7-2019

وجاءت تشكيل الأرجنتين الرسمي أمام البرازيل كالتالي: آرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.