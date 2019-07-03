BeIN يوتيوب MAX .. رابط مباراة البرازيل والأرجنتين كورة ستار yalla shoot يلا شوت hd3 مشاهدة ماتش...

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بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين كوبا أمريكا 2019

كورة ستار البرازيل والأرجنتين بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة البرازيل والأرجنتين لايف جوال اليوم الأربعاء الموافق 3-7-2019 في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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تابع لايف مباراة البرازيل بث مباشر اليوم، ستكون مباراة البرازيل ضد الأرجنتين مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس HD3، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين

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ترقب جماهيرية كبير لكلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين اليوم في واحدة من أقوي مباريات كرة القدم، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة الكثير والكثير من الإثارة والمتعة في ظل وجود الكثير من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وعلي رأسهم ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين.

تضم تشكيلة البرازيل اليوم أمام الأرجنتين كلا من: حراسة المرمى: أليسون، اما في الدفاع: أليكس ساندرو – ماركينيو – تياجو سيلفا – داني ألفيش، وفي خط الوسط: إيفرتون – كاسيميرو – آرثر، وثلاثي الهجوم: كوتينيو – جابرييل جيسوس – فيرمينو.

كما جاءت تشكيلة الأرجنتين اليوم أمام البرازيل كالتالي: آرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.