تشكيلة البرازيل أمام الارجنتين اليوم الثلاثاء 3-7-2019 في كوبا أمريكا .. السامبا يسعى للحسم

دقائق قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة العالمية بين المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم والمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، المقامة في البرازيل في الفترة الحالية، وتعد المباراة من أقوى مباريات العالم والتي يشارك فيها أهم نجوم الكرة على الإطلاق في كبري الأندية العالمية.

ويسعى المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم مواصلة مشواره الكروي في الموسم الحالي، وإسعاد جماهير الفريق والتأهل إلى نهائي البطولة التي يسعى لحسمها على أرضه في الموسم الكروي الحالي، وذلك بعد غياب طويل، حيث قدم نجوم السامبا موسم رائع في البطولة الحالية ويسعى الفريق لحسم اللقب لصالحه.

وتمكن المنتخب البرازيلي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، عقب الفوز على نظيره منتخب باراجواي في الضربات الترجيحية بعد التعادل السلبي في المباراة، ويسعى نجوم السامبا في التأهل إلى نهائي البطولة الأهم.

تشكيلة البرازيل أمام الارجنتين اليوم

وكشف المدير الفني لمنتخب البرازيل، في بيان رسمي عن تشكيلة الفريق الرسمية التي سوف تواجه منتخب الأرجنتين بعد قليل، والتي جاءت كالتالي: أليسون، ألفيز، سيلفا، ماركينيوس، ساندرو، آرثور، كاسيميرو، كوتينيو، إيفرتون، جيسوس، فيرمينو.