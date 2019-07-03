“صن” البريطانية: أستون فيلا يسعى لضم تريزيجيه مقابل 8 ملايين إسترليني

نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي محمود تريزيجيه، وضع ضمن دائرة اهتمامات نادي أستون فيلا الإنجليزي بعد المستويات الممتازة التي يقدمها اللاعب خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها حاليًا مصر.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية، أن المدير الفني لنادي أستون فيلا “ديان سميث” يريد التعاقد مع لاعب يملك قدرات فنية ومهارية عالية لدعم هجوم الفريق الذي تأهل للدوري الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

وتابعت الصحيفة أن قائد منتخب مصر ولاعب أستون فيلا أحمد المحمدي أراد من مدربه ديان سميث متابعة محمود تريزيجيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل الظفر بخدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة قد تجعل النادي يصرف حوالي 8 ملايين جنيه استرليني.

نجم نادى قاسم باشا التركي محمود تريزيجيه، وضع ضمن قائمة أفضل لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوار “الفراعنة” في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

كما وضع موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم تقييم مستويات لاعبي منتخب مصر في الدور الأول بالمونديال الأفريقي، وقد حصل محمود تريزيجيه على 7.85 – 10 بالدور الأول.