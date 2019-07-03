تعرف على مباريات دور ال16 في أمم أفريقيا 2019.. وإليكم جدول يشرح نظام البطولة حتى المباراة النهائية

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كان 2019، عن مباريات دور ال16 في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في مصر، ويقام دور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ البطولة بنظام خروج الملغوب، وهذا بعدما زاد عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 24 فريق بدلًأ من 16 فريق في النسخ الماضية.

المباراة الأولى في دور ال16 بكأس أمم أفريقيا ستكون هي مباراة مصر وجنوب أفريقيا وستقام يوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري داخل إستاد القاهرة، وبعدها تبدأ باقي مباريات دور المجموعة على مدار 3 أيام متواصلة، قبل أن تحصل الفرق المتأهلة على راحة قصيرة ويبدأ دور ربع النهائي.

مباريات دور ال16 في أمم أفريقيا 2019

مواجهات نارية في إنتظار المشاهدين مع إنطلاق دور ال16 من كأس أمم أفريقيا في نسختها الحالية، ويمكن للجدول التالي بأن يشرح تفاصيل هذه المباريات وطريق الفرق إلى المباراة النهائية على النحو التالي:

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وحسب ما يشير إلي الجدول، فإن منتخب مصر سيلعب مباراة دور ال16 مع منتخب جنوب أفريقيا، وفي حالة صعوده سيلعب مباراة ربع النهائي أمام الفائز من مباراة “الكاميرون ونيجيريا”، وفي حالة عبوره إلى المباراة الذهبي، فإن الفراعنة سيكون في إنتظار الفائز من مباراة “كوت ديفوار ومالي” مع الفائز من مباراة “الجزائر وغينيا”.

طريق العرب في مباريات دور ال16 في أمم أفريقيا 2019

ونجحت المنتخبات العربية في تفادي مواجهة بعضها البعض في مباريات دور ال16 من بطولة أمم أفريقيا، وذلك بعدما أصبح المنتخب المصري أمامه مباراة قوية مع منتخب جنوب أفريقيا، في حين ستلعب الجزائر مع منتخب غينيا، ويلعب منتخب تونس أمام منتخب غانا، ويلعب منتخب المغرب أسود الأطلسي مع منتخب بنين.

ولن يلتقي أي منتخب عربي مع منتخب عربي آخر، إلا في نصف النهائي في حالة صعدت مصر والجزائر إلى هذا الدور، في حين لن تلعب تونس أي مباراة مع منتخب عربي إلا إذا صعدت إلى نصف النهائي، وكذلك صعد منتخب المغرب إلى مباراة نصف النهائي.