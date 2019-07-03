والد نيمار يجتمع مع برشلونة لحسم عودة نيمار إلى كامب نو

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ينوي والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنس، عقد جلسة مع أحد المسؤولين في نادي برشلونة الإسباني، من أجل مناقشة عودة نجله إلى ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة "Esporte Interativo" البرازيلية، أن والد نيمار ومحاميه سيلتقيان الأربعاء في برشلونة مع أندريه كوري أحد المسؤولين في النادي الكتالوني والمتخصص في السوق البرازيلي.

يشار إلى أن أندريه كوري، كان قد لعب دورا بارزا في انتقال نيمار إلى برشلونة إلى في صيف عام 2013.

وأضافت الصحيفة: "هناك ثقة كبيرة في إمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين، والتي ستكون الخطوة الأولى قبل التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان".

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية ادراج بعض من لاعبي برشلونة في الصفقة، لإقناع إدارة النادي الفرنسي بالتخلي عن النجم البرازيلي.

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وغادر نيمار صفوف بطل الدوري الاسباني للانضمام الى النادي الباريسي في اغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ولكن من المحتمل أن يعود إلى ملعب "كامب نو" هذا الصيف.

ويريد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، العودة الى ناديه السابق برشلونة الاسباني بحسب ما ذكر نائب رئيس بطل إسبانيا الخميس، مؤكدا ان فريقه لم يدرس ملف اللاعب أو يتصل به.

وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو": "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو ان نيمار يريد العودة الى برشلونة".

وأضاف ان برشلونة لم يتصل بعد باللاعب في الوقت الراهن، المؤكد حصوله، ان عدة لاعبين، وليس نيمار لوحده، يريدون اللعب مع فريق كبير مثل برشلونة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية الثلاثاء ان نيمار توصل الى "اتفاق شفهي" مع برشلونة، مشيرة الى موافقته "على تخفيض راتبه الى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا"، لينال 24 مليون يورو القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة.

