رياضة | مدرب حراس بنى سويف: اختيار الحراس الجدد تم بعناية وهذه رسالتى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس بنى سويف: اختيار الحراس الجدد تم بعناية وهذه رسالتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد شلبي مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بنى سويف أحد أندية المجموعة الاولى بدورى القسم الثانى على قيامه بالتنسيق مع المدير الفنى حسن موسى، ومسوؤلى بنى سويف فى عملية اختيار حراس مرمى الفريق المنضمين خلال الفترة الماضية.

وقال شلبي فى تصريحات خاصة لـ ' الخليج 365 الرياضى ' بعد رحيل مصطفى عبد الستار حارس مرمى الفريق لصفوف غزل المحلة وشريف عبد العزيز والذى انضم لصفوف ديروط كان الشاغل الكبير لنا ضم حراس مرمى على مستوى متميز. Advertisements واضاف : نجحنا في الحصول على توقيع الحضرى حارس مرمى الحمام و وكريم محفوظ حارس مرمى إف سي مصر على سبيل الإعارة. واختتم مدرب حراس مرمى بنى سويف تصريحاته قائلا : أتمنى من الجميع مساندة الفريق ودعمه لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز. واحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضى.

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