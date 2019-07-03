رياضة | مهاجم موريتانيا يكشف أسباب الخروج المبكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم موريتانيا يكشف أسباب الخروج المبكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مولاي أحمد مهاجم منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، عن أسباب خروج فريقه المبكر بعد التعادل مساء الثلاثاء أمام نظيره التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمام أفريقيا.

وقال مولاي أحمد في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب نهاية المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام تونس، ولكن الحظ لم يحالفنا".

Advertisements

وأضاف: "كنا الأقرب للتسجيل في أكثر من مناسبة، ولكننا في النهاية لم ننجح في تحقيق الفوز في مباراتي تونس وأجولا".

واختتم: "مباراة مالي الأولى كانت سببًا في خروجنا، وافتقدنا فيها لقلة الخبرة بسبب أنها كانت المشاركة الأولى لنا في البطولة".

ويذكر أن المجموعة الخامسة تأهل منها منتخب مالي وتونس، كأول وثاني المجموعة.