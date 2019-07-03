رياضة | بعد الهجوم عليه.. محمد النني "مصدر ثقة" للمدربين أجانب ومصريين (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهجوم عليه.. محمد النني "مصدر ثقة" للمدربين أجانب ومصريين (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الدولي المصري محمد النني نجم أرسنال ومنتخب مصر لموجة عنيفة من الانتقادات والسخرية، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا (كان 2019)، والمقامة بمصر.

ويري الكثير من الجماهير المصرية أن مستوي محمد النني لا يؤهله للتواجد ضمن صفوف منتخب مصر، وأن هناك العديد من اللاعبين في الدوري المصري الممتاز أفضل وأحق منه بالتواجد مع منتخب الفراعنة.

لكن المتابع لمسيرة محمد النني منذ بدايته وخلال مشواره الاحترافي في أوروبا، يجد أنه واحد من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات سواء مع الأندية التي لعب لها، أو المنتخب الوطني، وذلك يؤكد مدي ثقة المدربين في إمكانياته الفنية، وقدرته على أداء دوره في الملعب بشكل فعال، وإلا لن يُجازف أي مدرب بالدفع به في المباريات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام من مسيرة محمد النني وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي:-

شارك محمد النني خلال مسيرته الكروية مع 8 مدربين سواء مع المنتخب الوطني أو الأندية التي لعب لها خلال مشواره الاحترافي، وجاءت مشاركاته في المباريات كالتالي:

أولًا مع منتخب مصر:

- شارك "النني" في 4 مباريات في دورة الألعاب الأوليمبية تحت قيادة "هاني رمزي" كأكثر اللاعبين مشاركة في المنتخب بالتساوي مع 8 لاعبين.

- لعب نجم أرسنال234 مباراة مع الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر الأسبق كأكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات بالتساوي مع محمد صلاح.

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- شارك "النني" في 9 مباريات من 10 مع شوقي غريب بمنتخب مصر، كأكثر اللاعبين مشاركة بالتساوي مع محمد صلاح وأحمد فتحي وخالد قمر.

- أما مع الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق لعب "النني" 30 مباراة من 38 مباراة، كأكثر اللاعبين مشاركة مع عبد الله السعيد.

- شارك محمد النني في 9 مباريات حتي الآن من 11 مباراة مع خافيير أجيري مدرب الفراعنة الحالي، ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات بعد محمود حسن "تريزيجيه"

ثانيًا مع الأندية:

- شارك محمد النني مع فريق بازل السويسري في 74 مباراة تحت قيادة التركي مورات ياكين، كـ"رابع" أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق متفوقًا على زميله محمد صلاح الذي لعب 67 مباراة فقط.

- لعب "النني" 42 مباراة مع بازل تحت قيادة البرتغالي "باولو سوزا" كأكثر اللاعبين مشاركة خلال حقبة المدرب البرتغالي مع الفريق السويسري.

- مع المدرب المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال شارك "النني" في 72 مباراة خلال 3 مواسم، بمعدل 24 مباراة في الموسم الواحد.

- أما أقل المشاركات بالنسبة لـ"النني" جاءت في الموسم الماضي في أرسنال تحت قيادة أوناي إيمري ولعب 17 مباراة فقط.