رياضة | مبوما: أتوقع تأهل مصر والمغرب والجزائر إلى الأدوار النهائية

توقع باتريك مبوما أسطورة الكاميرون، ان يتأهل منتخب مصر برفقة الجزائر والمغرب للادوار النهائي بالبطولة الإفريقية.

وقال أسطورة الكاميرون خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: اتمنى صعود الكاميرون للادوار النهائية، نفعل كل ما في وسعنا لحصد اللقب.

وأستكمل: اتوقع أن يتأهل مصر المغرب والجزائر.

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واردف: ما قدمه أوغندا مفاجأة بالنسبة لي، أمم أفريقيا إلى الآن ممتعة جدا.

وتابع: ساديو ماني لم يقدم مردودا قويا حتى الآن مع السنغال بالبطولة.

واتم كلماته: من الصعب أن يتوج منتخب أو لاعب بلقب الأفضل في هذه البطولة.. علينا الانتظار للنهاية.