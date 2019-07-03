رياضة | مدرب أنجولا يكشف حقيقة الإخفاق أمام مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أنجولا يكشف حقيقة الإخفاق أمام مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري الصربي سيرجان فاسيليفتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن فريقه كان يمتلك فرص عديدة في مباراة مالي خاصة في أول 25 دقيقة لكن لسوء الحظ لم يوفقوا في هذه المرة.

وقال مدرب أنجولا: استعددنا جيدًا لمالي فهو فريق قوي ونجحنا فى خلق فرص للتسجيل ولكن هذه كرة القدم.

وتابع: لعبنا للنهاية لكن مالي تمتلك لاعبيين يملكون مهارات فردية مميزة.