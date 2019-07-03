رياضة | الجزيرة المطروحي يعلن رسمياً عن الجهاز الفني الجديد

أعلن نادي الجزيرة الجهاز الفني والإداري الذي سيقود الفريق المطروحي خلال الموسم الجديد 2020/2019 إستعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، في رغبة إدارة النادي برئاسة حمدي حفيظ في العودة سريعا للقسم الثاني.

ويتكون الجهاز الفني من : إبراهيم صلاح ،مشرف عام ،عليوة ذاكي مدير الكرة ،محمد سليمان مدير الفني ، عنتر عطية مدرب عام ، روما مدرب حراس ،محمود رأفت المدير الإداري، محمد شريف أخصائي.

يذكر إن نادي الجزيرة المطروحي كان قد شارك في دوري القسم الثاني الموسم الماضي وهبط بعد إحتلالة المركز الثاني عشر.