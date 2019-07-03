رياضة | الجزيرة المطروحي يعلن رسمياً عن الجهاز الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة المطروحي يعلن رسمياً عن الجهاز الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي الجزيرة الجهاز الفني والإداري الذي سيقود الفريق المطروحي خلال الموسم الجديد 2020/2019 إستعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، في رغبة إدارة النادي برئاسة حمدي حفيظ في العودة سريعا للقسم الثاني.
ويتكون الجهاز الفني من : إبراهيم صلاح ،مشرف عام ،عليوة ذاكي مدير الكرة ،محمد سليمان مدير الفني ، عنتر عطية مدرب عام ، روما مدرب حراس ،محمود رأفت المدير الإداري، محمد شريف أخصائي.
يذكر إن نادي الجزيرة المطروحي كان قد شارك في دوري القسم الثاني الموسم الماضي وهبط بعد إحتلالة المركز الثاني عشر.