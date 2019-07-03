رياضة | قبل موقعة دور الـ16.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات مصر وجنوب إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة دور الـ16.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات مصر وجنوب إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع جنوب إفريقيا في دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2019، والمقامة حاليًا بمصر، وستقام المباراة بينهما يوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة) من 3 انتصارات على زيمبابوي (1-0)، الكونغو (2-0)، أوغندا (2-0)، بينما تأهل منتخب جنوب إفريقيا كـ"ثالث" للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من هزيمتين أمام كوت ديفوار والمغرب بنتيجة واحدة (1-0) وفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا قبل دور الـ16:-

تقابل منتخب مصر مع نظيره جنوب إفريقيا في 11 مواجهة طوال تاريخهما بواقع (7 مباريات ودية - 2 في بطولة امم إفريقيا - 2 في تصفيات أمم إفريقيا).

- أول مواجهة جمعت منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، كانت في 24 نوفمبر لعام 1995 وكانت مواجهة ودية فاز بها منتخب "الأولاد" بهدفين دون مقابل.

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- حقق منتخب مصر 4 انتصارات خلال مواجهاته السابقة ضد جنوب إفريقيا، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة واحدة بينهما كانت في 5 يونيو 2011 ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

- نجح لاعبو منتخب مصر في احراز 8 أهداف خلال ضد منتخب جنوب إفريقيا سجلهم (الكاس - أحمد حسن - طارق مصطفي - حسام حسن - ميدو - مدحت عبد الهادي - عمرو زكي - متعب)، بينما استقبلت شباك الفراعنة 10 أهداف.

- التقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في مباراتين خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا، فاز بهما منتخب الفراعنة، الأولي كانت عام 1996 وفازت مصر (1-0)، والثانية في نهائي البطولة عام 1998 وفاز منتخبنا الوطني (2-0).

- منتخب مصر لم يفز على جنوب إفريقيا منذ انتصاره الودي بهدف دون مقابل في 15 نوفمبر 2006، وتقابل المنتخبين بعدها في 3 مباريات، فاز منتخب الأولاد في مباراتين بنتيجة واحدة (1-0) وحسم التعادل السلبي نتيجة الثالثة.

- أخر مواجهة جمعت منتخب مصر مع منتخب جنوب إفريقيا كانت مباراة ودية في 6 سبتمبر عام 2016 وخسر منتخب الفراعنة بهدف دون مقابل