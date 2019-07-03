رياضة | مدرب موريتانيا: أشكر اللاعبين على تقديم الوجه المشرف للكرة الموريتانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب موريتانيا: أشكر اللاعبين على تقديم الوجه المشرف للكرة الموريتانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا، لعبنا مباراة قوية وغيرنا من طريقة اللعب والتحول من الدفاع للهجوم في شوط المباراة الثاني خصوصًا في دقائق المباراة الأخيرة .

وأضاف مدرب موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إنتهاء مباراة فريقه أمام تونس : لقد أتيحت لنا العديد من الفرص ونتأسف لعدم نجاحنا في التأهل الليلة .

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