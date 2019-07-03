رياضة | مدرب موريتانيا: أشكر اللاعبين على تقديم الوجه المشرف للكرة الموريتانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب موريتانيا: أشكر اللاعبين على تقديم الوجه المشرف للكرة الموريتانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا، لعبنا مباراة قوية وغيرنا من طريقة اللعب والتحول من الدفاع للهجوم في شوط المباراة الثاني خصوصًا في دقائق المباراة الأخيرة .
وأضاف مدرب موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إنتهاء مباراة فريقه أمام تونس : لقد أتيحت لنا العديد من الفرص ونتأسف لعدم نجاحنا في التأهل الليلة .
وتابع : اللاعبون كانوا على مستوى جيد في المباراة ولأول مرة لاعبينا يخوضون منافسات قوية أمام فرق لها باع في القارة السمراء .
وواصل : لم نحسم الفرص التي أتيحت لنا ولعبنا أمام فريق شارك في المونديال .
وأتم : أوقعتنا القرعة أمام فرق صعبة ، ولم نخجل من المردود الذي قدمه لاعبي موريتانيا ، لعبنا بقوة أمام أنجولا ونفس الأمر مع تونس ، أهنئ لاعبي فريقي على تقديم الوجه المشرف للكرة الموريتانية .