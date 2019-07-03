رياضة | نبيل معلول: مجموعة تونس في أمم إفريقيا كانت سهلة .. وجيريس يتأثر بكلام الشارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول: مجموعة تونس في أمم إفريقيا كانت سهلة .. وجيريس يتأثر بكلام الشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى نبيل معلول مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه.

وقال معلول في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كل التوانسة شعروا بالقلق من استقبال هدف أمام موريتانيا، تونس قدمت واحدة من أسوأ مبارياته في الكان".

وواصل: "مواجهة غانا في دور الـ16 صعبة، لكن منتخب تونس قادر على عبور اللقاء"، مشيرًا إلى أن آلان جيريس مدرب تونس يتأثر بكلام الشارع، وأي مدرب يسير بهذا الشكل لا يستطيع تحقيق نتائج، والمفترض أنه أكثر دراية بحالة لاعبيه.