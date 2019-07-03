رياضة | منتخب تونس يُنهي مجموعات أمم إفريقيا "بدون انتصارات" للمرة السادسة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب تونس يُنهي مجموعات أمم إفريقيا "بدون انتصارات" للمرة السادسة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل منتخب تونس في تحقيق أي انتصار بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا حتي الآن، وذلك بعدما تعادل سلبيًا مع منتخب موريتانيا في ختام مرحلة المجموعات بالبطولة القارية المقامة في مصر.

وتأهل منتخب تونس لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات مع أنجولا (1-1)، مالي (1-1)، موريتانيا (0-0)، وضرب موعدًا مع منتخب غانا في ثمن نهائي البطولة الإفريقية.

وتعتبر هذه المرة السادسة في تاريخ مشاركات منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا، التي يفشل خلالها في تحقيق أي انتصار خلال مرحلة المجموعات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير النسخ التي فشل المنتخب التونسي في انتزاع أي انتصار بها خلال مرحلة المجموعات: -

- 1963:

فشل منتخب تونس في تحقيق اي انتصار خلال مرحلة المجموعات بنسخة البطولة الإفريقية عام 1963 بـ"غانا"، وكانت تتكون المجموعة وقتها من 3 منتخبات فقط، وتعادل نسور قرطاج 1-1 مع المنتخب الغاني في الجولة الأولي، وخسر من المنتخب الاثيوبي بنتيجة 4-2 في ثاني مبارياته، وودع البطولة مبكرًا بعدما تذيل ترتيب المجموعة.

- 1982:

كرر منتخب تونس فشله في انتزاع أي انتصار خلال مرحلة المجموعات في نسخة أمم إفريقيا عام 1982 بـ"ليبيا"، وتعادل مع الكاميرون 1-1 في مباراته الافتتاحية بالبطولة، ثم خسر من ليبيا 2-0، وغانا 1-0، وتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة وودع البطولة مبكرًا.

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- 1994:

استضافت تونس منافسات نسخة بطولة أمم إفريقيا 1994، ورغم ذلك فشل المنتخب التونسي في تحقيق أي انتصار بمرحلة المجموعات، وكان تتكون المجموعة من 3 منتخبات، وخسر منتخب نسور قرطاج مباراته الأولي أمام مالي 2-0، ثم تعادل مع منتخب زائير 1-1 وودع البطولة بعدما تذيل ترتيب المجموعة.

- 2002:

احتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنسخة بطولة أمم إفريقيا عام 2002، وذلك بعدما تعادل سلبيًا مع زامبيا والسنغال، وخسر من منتخب مصر بهدف دون رد سجله "حازم إمام"، وودع البطولة.

- 2010:

حقق منتخب تونس 3 تعادلات في مرحلة المجموعات بنسخة بطولة أمم إفريقيا 2010، حيث تعادل مع زامبيا 1-1-، ثم تعادل سلبيًا مع الجابون، واختتم مشواره بالبطولة بالتعادل مع الكاميرون 2-2 وودع البطولة من الدور الأول.

- 2019:

فشل منتخب تونس في تحقيق أي انتصار بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية من البطولة القارية، حيث تعادل مع انجولا ومالي بنتيجة واحدة 1-1، وتعادل سلبيًا مع منتخب موريتانيا، ورغم ذلك احتل المركز الثاني بمجموعته وتأهل لدور الـ16 ليواجه المنتخب الغاني.