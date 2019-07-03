رياضة | موعد مباراة تونس وغانا في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تونس وغانا في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب تونس مع نظيره منتخب غانا يوم الاثنين 8 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب غانا في الصعود لدور الـ16، بعد تصدر المجموعة السادسة والفوز في مباراة وحيدة أمام منتخب غينيا بيساو، والتعادل أمام منتخبي بنين والكاميرون.

بينما صعد منتخب تونس كوصيف للمجموعة الخامسة، بعد التعادل في ثلاث مباريات أمام منتخبات موريتانيا، وانجولا، ومالي وجلب 3 نقاط.