رياضة | موعد مباراة مالي وكوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مالي وكوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مالي ضد منتخب كوت ديفوار يوم الاثنين المقبل 8 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ملعب السويس، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب كوت ديفوار كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على منتخبي جنوب افريقيا ونامبيا، وهزيمة واحدة من منتخب المغرب.

بينما صعد منتخب مالي كمتصدر للمجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط،بعد الفوز في مباراتين على منتخبي انجولا وموريتانيا، وتعادل وحيد مع منتخب تونس.