رياضة | موعد مباريات المنتخبات العربية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات المنتخبات العربية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتأهلت 4 منتخبات عربية لدور ال16 من البطولة، وخرج منتخب وحيد من هذا الدور وهو منتخب موريتانيا، حيث جمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" موعد مباريات دور ال16 للمنتخبات العربية.

- المغرب vs بنين .. يوم الجمعة 5 يوليو في الساعة السادسة مساءً.

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- مصر vs جنوب أفريقيا .. يوم السبت 6 يوليو في الساعة التاسعة مساءً.

- الجزائر vs غينيا .. يوم الأحد 7 يوليو في الساعة التاسعة مساءً.

- تونس vs غانا .. يوم الاثنين 8 يوليو في الساعة التاسعة مساءً.