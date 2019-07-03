رياضة | حصاد مجموعات أمم إفريقيا.. العرب ملوك "العلامة الكاملة" ومالي والجزائر الأقوي هجوميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مجموعات أمم إفريقيا.. العرب ملوك "العلامة الكاملة" ومالي والجزائر الأقوي هجوميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، واكتمل عقد المنتخبات الستة عشر المتأهلة للدور ثمن النهائي للبطولة القارية وهم: (مصر - أوغندا - الكونغو الديمقراطية - نيجيريا - مدغشقر - غينيا - الجزائر - السنغال - المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - مالي - تونس - الكاميرون - غانا - بنين).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير حصاد دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019:-

- عدد المباريات:

شهد دور المجموعات إقامة 36 مباراة خلال 3 جولات بمشاركة 24 منتخبًا، انتهت 26 مباراة بفوز أحد المنتخبين، بينما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات.

- حصيلة الأهداف:

شهدت مباريات مرحلة المجموعات 68 هدفًا بواقع (27 هدف بالجولة الأولي - 16 هدف بالجولة الثانية - 25 هدف بالجولة الثالثة).

- البطاقات الملونة:

115 بطاقة صفراء حصيلة مباريات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، بينما تم اشهار البطاقة الحمراء 3 مرات

- ركلات الجزاء:

شهدت مباريات مرحلة المجموعات احتساب 8 ركلات جزاء ( 7 مُسجلة - 1 ضائعة)

- منتخبات "العلامة الكاملة":

حققت 3 منتخبات "العلامة الكاملة" وبدون استقبال أي أهداف خلال مرحلة المجموعات هم: مصر - المغرب - الجزائر.

-منتخبات "بدون نقاط":

3 منتخبات لم تحصد أي نقطة خلال مرحلة المجموعات (بورندي - تنزانيا - ناميبيا).

- أقوي وأضعف هجوم:

مالي والجزائر أصحاب أقوي خط هجوم في أمم إفريقيا حتي الآن وسجل (6 أهداف)، بينما أضعف خط هجوم منتخبي بوروندي وغينيا بيساو ولم يسجل كلاهما أي أهداف بالبطولة.

- أقوي وأضعف دفاع:

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منتخبات مصر والجزائر والمغرب والكاميرون أصحاب أقوي خط دفاع ولم تستقبل شباكهم أي أهداف، بينما منتخب تنزانيا صاحب أضعف خط دفاع واستقبلت شباكه 8 أهداف

- أسرع هدف:

أسرع هدف في البطولة حتى الاّن من نصيب ميكايل بوتي لاعب بنين سجلة بعد دقيقة و 43 ثانية من عمر مباراة منتخب بلاده أمام غانا في الجولة الأولي من دور المجموعات.

- هدف عكسي:

شهدت مرحلة المجموعات هدف عكسي وحيد سُجل في الجولة الأولى وجاء عن طريق لاعب نايمبيا كيمويني بالخطأ في شباك منتخب بلاده لمصلحة المنتخب المغربي.

- الهدافين:

1- كاروليس اندريا ماستينور (مدغشقر) هدفين

2- محمد ياتارا (غينيا) هدفين

3- ميكاييل أولونجا (كينيا) هدفين

4- جوردن آيوا (غانا) هدفين

5- أحمد المحمدي (مصر) هدفين

6- محمد صلاح (مصر) هدفين

7- ميكايل بوتي (بنين) هدفين

8- سيدريك باكامبو (الكونغو) هدفين

9- ساديو ماني (السنغال) هدفين

10- أدم أوناس (الجزائر) هدفين

11- إيمانويل أوكوي (أوغندا) هدفين